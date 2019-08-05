Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении мужчины, ударившего сотрудника ОМОН на футбольном матче «Зенит» - «Краснодар».

По версии следствия, мужчина умышленно ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН во время матча. Ранее в Росгвардии сообщили, что во время матча в сотрудников ОМОН кинули «тяжелый предмет» - по информации «Фонтанки.ру», это был камень. Мужчина задержан.

Во время матча «Зенит» - «Краснодар» 3 августа на «Газпром арене» было столкновение между ОМОНом и болельщиками «Зенита». Болельщики держались за забор-ограждение, сдерживая напор ОМОНа, силовики применяли дубинки. Поводом для конфлита стало то, что болельщикам не хватало место для курения, и они двигали ограждения.