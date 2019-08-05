Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:58

Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

фото ЗакС политика Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении мужчины, ударившего сотрудника ОМОН на футбольном матче «Зенит» - «Краснодар».

По версии следствия, мужчина умышленно ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН во время матча. Ранее в Росгвардии сообщили, что во время матча в сотрудников ОМОН кинули «тяжелый предмет» - по информации «Фонтанки.ру», это был камень. Мужчина задержан.

Во время матча «Зенит» - «Краснодар» 3 августа на «Газпром арене» было столкновение между ОМОНом и болельщиками «Зенита». Болельщики держались за забор-ограждение, сдерживая напор ОМОНа, силовики применяли дубинки. Поводом для конфлита стало то, что болельщикам не хватало место для курения, и они двигали ограждения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 июля, 13:24 "Бессрочника" задержали у Невы за попытку пикета против задержаний в Москве

27 июля, 18:15 У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом

27 июля, 13:12 Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

27 июля, 0:06 Организатора митинга за честные выборы в Петербурге задержали

12 июля, 18:51 Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»

4 июля, 11:54 Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ на задержание на шествии 1 мая в Петербурге

1 июля, 15:54 Участник протеста 9 сентября в Петербурге добился от суда компенсации за свое задержание

24 июня, 12:12 Задержанным за плакаты о Путине и пудинге вменяют организацию несанкционированного мероприятия

23 июня, 19:46 Сход против фабрикации дел у Гостиного двора завершен

23 июня, 19:13 Активиста задержали на сходе у Гостиного двора за плакат о пудинге

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:12 Половина зарегистрированных на выборы в муниципалитеты Ленобласти кандидатов - единороссы

13:58 Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

13:14 У московского УМВД задержали пикетировавших в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках   2

12:59 Арестован восьмой фигурант дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве   2

12:27 Суд арестовал седьмого обвиняемого в беспорядках на акции 27 июля в Москве   2

11:54 Глава хабаровского штаба Навального оштрафован за нелестный отзыв о бывшем вице-мэре

11:50 Муниципал: ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата   1

11:32 Члены ОНК Москвы подали в суд на СИЗО "Лефортово" из-за прерванной беседы с арестованным о травмах

10:55 Россияне отозвались о советской власти при Брежневе лучше, чем о нынешней   3

10:28 Студенты ВШЭ начнут ежедневные одиночные пикеты у МВД в поддержку арестованного Жукова   6

9:57 Глава МГИК о независимых кандидатах: У них не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть   3

9:30 Центр "Э" не стал искать авторов угроз ЛГБТ-активистам из-за блокировки сайта

0:50 “Ответ властям на их бездействие”: Петербуржцы вышли против домашнего насилия

4 августа, 18:09 Лимонов о московских демонстрациях: Протест накрылся медным тазом   19

4 августа, 17:22 Максим Шевченко осудил отношение лидера КПРФ к московским протестам   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru