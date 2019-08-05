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16:59

Беглов дал указания относительно дорожного ремонта

фото ЗакС политика Беглов дал указания относительно дорожного ремонта

Врио петербургского губернатроа Александр Беглов выступил перед подчиненными со строгими указаниями, касающимися того, как должен проводиться ремонт городских дорог. По его мнению, энергетики и дорожные службы должны работать более координированно. Прозвучали и другие распоряжения, базового характера.

"Ремонт и прокладка инженерных сетей должны выполняться заранее, а не после ремонта дороги", - цитирует его слова сайт Смольного.

Беглов анонсировал возрастание финансирования дорожных работ и при этом заметил, что контракты достанутся только тем подрядчикам, кто в состоянии действовать быстро и качественно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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