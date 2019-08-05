Ганапольский назвал московские протесты "прото-Майданом"

Политический обозреватель Матвей Ганапольский, оценивая обстановку в российской столице и подавление "электоральных" протестов в ней, высказал мнение, что в России формируется нечто, отдаленно напоминающее украинскую "революцию достоинства" 2014 года. Заставляет так думать, по его словам, нежелание властей прислушиваться к голосам протестующих.

"Люди — никто не может, их можно вычеркнуть из списка Мосгордумы, но обратите внимание – люди ходят на эти демонстрации. Они ходят на эти прогулки. И это тоже прото-Майдан. Потому что Майдан, который был в Украине, он был из-за того, что людям сказали: у вас нет достоинства. Мы можем вас крутить как угодно", - рассудил он в эфире "Эха Москвы".

До выборов, что его совершенно не удивляет, никого "ненужного" - всяких "кусков дерьма" не допустят, но "процессы-то происходят независимо от их желания".

На акции за допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов 27 июля задержали 1388 человек, на аналогичной акции спустя неделю - 828 человек. Лидеров протеста - самих несостоявшихся кандидатов - изолировали от общества и "рассадили" по спецприемникам.