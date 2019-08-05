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18:59

По итогам московской акции 3 августа оштрафовали и арестовали 50 человек

фото ЗакС политика По итогам московской акции 3 августа оштрафовали и арестовали 50 человек

Объявлена статистика, рассказывающая о том, как преследуют людей, поучаствовавших в протестной московской уличной акции 3 августа.

Согласно последним данным, на которые ссылается "Интерфакс", наказание в виде административного ареста получили 20 человек, а штрафы достались 30 участникам митинга-шествия.

Всего административных дел, имеющих отношение к субботнему протесту, в столице на данный момент рассматривается 1108.

Напомним, гулять 3 августа по центральным московским бульварам людям, желающим честных выборов, помешали ОМОН и Росгвардия, задержав более 800 мирных безоружных человек и для чего-то часть из них избив. Гуляющие люди требовали честных выборов и допуска до них кандидатов, собравших подписи ы свою поддержку.

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19:10    
Пока крайне мало репрессировано экстремистов!

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