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19:12

Шуршев подал в суд на полицию и Смольный из-за первомайских событий

фото ЗакС политика Шуршев подал в суд на полицию и Смольный из-за первомайских событий

Смольнинский районный суд Петербурга 5 августа зарегистрировал иск руководителя муниципальной кампании петербургского штаба Навального Александра Шуршева к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правительству Петербурга и городскому комитету по вопросам законности.

Шуршев рассказал ЗАКС.Ру, что иск связан с действиями полиции и представителей комитета на первомайской демонстрации демократической оппозиции.

- Мы требуем признать незаконными действия и бездействие администрации Санкт-Петербурга и МВД. И те, и другие должны были обеспечивать безопасность участников. Но, как мы все видели, этого сделано не было, - прокомментировал истец.

Первомайское шествие демократов должно было начаться у БКЗ «Октябрьский» и закончиться на площади Ленина. Но его участникам удалось дойти только до пересечения Невского проспекта с улицей Маяковского, где колонна остановилась, требуя освободить нескольких своих представителей, которых полиция задержала по ходу шествия.

После остановки последовали массовые задержания. В автозаки попали не менее 50 человек, в том числе сам Шуршев, на которого полицейский прыгнул со спины, пока тот, будучи одним из заявителей акции, вел переговоры с офицером МВД. Позже сотруднику штаба Навального назначили 10 суток административного ареста.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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