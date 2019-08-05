Несостоявшиеся кандидаты в мундепы подали в суд на Горизбирком

В Октябрьский районный суд Петербурга поступил иск к Городской избирательной комиссии от 33 “яблочников” - желающих поучаствовать в муниципальных выборах.

Как рассказала ЗАКС.Ру председатель петербургского отделения партии “Яблоко” Екатерина Кузнецова, массовую жалобу к Горизбиркому подали кандидаты, которым отказали в регистрации в четырех муниципалитетах: “Посадский”, “Петровский”, “Кронверское” и “Аптекарский остров”.

Более 30 кандидатам от “Яблока” отказали в четырех муниципалитетах Петроградского района якобы из-за проблем с документами. К примеру, в МО “Аптекарский остров” у “яблочников” оказалось, что кандидаты, которые шли по 183 округу, приложили в пакете документов партийные бумаги о выдвижении по 184 округу, и наоборот.

В Горизбиркоме 20 июня во время заседания по рассмотрению жалоб кандидатов член ГИК от “Яблока” Ольга Покровская сравнила проблемы с документами с “массовым психозом”. Покровская попросила правоохранительные органы разобраться в ситуации.