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Муниципал

5 августа, 19:35

Несостоявшиеся кандидаты в мундепы подали в суд на Горизбирком

фото ЗакС политика Несостоявшиеся кандидаты в мундепы подали в суд на Горизбирком

В Октябрьский районный суд Петербурга поступил иск к Городской избирательной комиссии от 33 “яблочников” - желающих поучаствовать в муниципальных выборах. 

Как рассказала ЗАКС.Ру председатель петербургского отделения партии “Яблоко” Екатерина Кузнецова, массовую жалобу к Горизбиркому подали кандидаты, которым отказали в регистрации в четырех муниципалитетах: “Посадский”, “Петровский”, “Кронверское” и “Аптекарский остров”. 

Более 30 кандидатам от “Яблока” отказали в четырех муниципалитетах Петроградского района якобы из-за проблем с документами. К примеру, в МО “Аптекарский остров” у “яблочников” оказалось, что кандидаты, которые шли по 183 округу, приложили в пакете документов партийные бумаги о выдвижении по 184 округу, и наоборот. 

В Горизбиркоме 20 июня во время заседания по рассмотрению жалоб кандидатов член ГИК от “Яблока” Ольга Покровская сравнила проблемы с документами с “массовым психозом”. Покровская попросила правоохранительные органы разобраться в ситуации. 

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5 августа, 20:08    
Опять Петроградский район! Сколько же можно? Макарову не стыдно?

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