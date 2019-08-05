За КАДом все спокойно

Выборы 8 сентября пройдут не только в большинстве муниципалитетов Петербурга, но и в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области. Областная избирательная комиссия с гордостью сообщает, что у них на выборах «неинтересно»: нет драк, массовых отказов кандидатам и скандалов с участием представителей ЦИК. Оппозицию область тоже мало интересует, а потому муниципальные кампании проходят в основном очень тихо.

Регистрация кандидатов в областные муниципальные депутаты завершилась в пятницу, 2 августа. Уже в понедельник глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский озвучил предварительные данные. Всего зарегистрировано 4374 кандидата, из них 2027 от партии «Единая Россия». При этом даже единороссам не удалось выставить претендентов на все 2062 мандата в областных муниципалитетах, а один представитель партии власти не был допущен до выборов.

Озвученные цифры еще не окончательны, так как некоторые выдвиженцы продолжают оспаривать те или иные решения территориальных избиркомов в судах, но существенных изменений уже не будет.

Лебединский отметил, что кандидатами зарегистрировали 91,2% желающих участвовать в выборах, а отказывали в регистрации преимущественно самовыдвиженцам и в основном из-за ошибок в подписных листах.

- Надеюсь, что и дальше все пойдет так же спокойно, а для вас, может быть, неинтересно, - улыбнулся глава Леноблизбиркома, общаясь с журналистами.

Выборы в значительной части областных муниципалитетов, действительно, иначе как неинтересными не назовешь. Конкуренция там минимальная, а большинство кандидатов представляют партию власти. Например, в Пашозерском сельском поселении Тихвинского района на семь мандатов в местном совете претендуют восемь человек: единороссы и один самовыдвиженец. Точно такие же расклады на выборах в Черновском сельском поселении Сланцевского района, только там семерым представителям «Единой России» конкуренцию составляет один представитель ЛДПР. В Коськовском сельском поселении Тихвинского района за 7 мест в муниципалитете борются 9 человек – против единороссов вышли самовыдвиженец и представитель КПРФ.

В нескольких десятках муниципалитетов на 10 мест в совете претендуют от 11 до 13 человек. Большинство из них составляют опять-таки представители партии власти.

Главные конкуренты единороссов КПРФ выставили в четыре раза меньше кандидатов – 617. У ЛДПР 372 представителя, у «Справедливой России» - 302, а у каждой из остальных включившихся в предвыборную гонку партий – не больше 15 кандидатов. При этом Партию Роста, активно участвующую в петербургской муниципальной кампании, в области представляет только команда из шести кандидатов в муниципальные депутаты города Всеволожск. «Яблочники» отправились штурмовать Мурино и Кудрово, как наиболее близкие к Петербургу локации, причем в качестве самовыдвиженцев.

- Мы учли петербургский опыт, когда «Яблоку» комиссии чинили всякие препятствия. Шансов у них, надеюсь, будет больше. Их уже зарегистрировали, отказов нет, - объяснил ЗАКС.Ру заместитель председателя областного отделения «Яблока» Антон Гордюк.

В Заневском городском поселении, в которое входит Кудрово, ситуация интересная. Там, по данным ГАС «Выборы», в допуске до выборов отказали 11 из 67 кандидатов. В основном, зарегистрироваться не смогли самовыдвиженцы. Из партий борьбу здесь будут вести «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Но агитировать в наиболее густонаселенной части муниципалитета – городе Кудрово – им, вероятно, будет непросто. 10 июля администрация поселения утвердила перечень специальных мест, определенных для размещения агит-материалов. Все эти места расположены вне границ Кудрово.

Леноблизбирком отреагировал через пару недель, отправив руководству Заневки разъяснения о порядке размещения агитационных материалов. Новых постановлений по этой теме на сайте муниципалитета с тех пор не появлялось.

- Давайте посмотрим. Мне даже интересно, как ее (агитации – прим. ЗАКС.Ру) может не быть. Я знаю, что часть поселений отказывалась от наружного информирования, но денежные средства у всех были заложены. Средств достаточно. Если они хотят их как-то по-другому распределить, расскажут, - прокомментировал ЗАКС.Ру ситуацию в Кудрово Лебединский.

Самые ожесточенные противостояния помимо Заневки ожидаются в Гатчине, где заявилось 113 кандидатов, Сосновом Бору – 102 кандидата, и Всеволожске – 97 кандидатов. Во всех трех городах за места в местных советах будут биться представители четырех крупнейших партий страны. Во Всеволожске конкуренцию им составят также представители Партии роста, а в Гатчине – «родинцы». В этих и других городах области среди кандидатов много молодежи (младше 30 лет), в то время как в целом, по данным Леноблизбиркома, к этой возрастной категории относится 7,4% кандидатов. Больше половины идущих в муниципалы в Ленобласти старше 30 и младше 49 лет. Еще 24,14% принадлежит к категории «от 50 до 59 лет».

Вероятно, муниципальные выборы в Ленобласти никто не попытался сделать модными для молодых. Здесь не было ни своих «Объединенных демократов», ни «Школы молодого политика», которые, набирая и подготавливая преимущественно молодых кандидатов в муниципалы в Петербурге, сработали на значительное омоложение рядов как оппозиционных, так и лояльных власти кандидатов.

- Мы думали над участием в областных выборах, но, честно говоря, решили, что сил не хватит. Там другие объемы, большой регион, - признался координатор петербургских «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

Еще один оппозиционный петербургский тренд – на феминизацию кандидатов в депутаты – в Ленобласти тоже не наблюдается. Аналогов женской команды кандидаток «Новый Дворцовый» или «яблочных» завлечений девушек в битву за муниципалитеты здесь нет. 62,28% кандидаты в местные депутаты – мужчины.

Сергей Еремеев

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