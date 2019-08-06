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9:29

Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов

фото ЗакС политика Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые, по его мнению, нарушают законодательство, пишет «Коммерсантъ».

Центр вошел в число компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф. Такой статус позволит обращаться к регистраторам доменов с просьбой прекратить делегирование – то есть, фактически заблокировать доступ к ресурсу. Отмечается, что мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

По словам директора КЦ РФ Андрея Воробьева, НКЦКИ займется поиском фишинговых сайтов и источником вредоносного ПО.  По его мнению, опыт центра позволит «сделать российское доменное пространство еще более безопасным».

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