ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Центризбирком проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в Мосгордуму, обжаловавших отказы в регистрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Общественного штаба наблюдателей за выборами в парламент столицы Алексей Венедиктов.

По словам Венедиктова, повторно проверять подписи будут эксперты, которые ранее не принимали участие в подобных проверках на уровне центрального аппарата МВД. При несовпадении паспортных данных с базой УФМС, будет проводиться индивидуальная экспертиза заявлений.

6 августа рабочая группа ЦИК планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов. Среди них – Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь. До 14 августа рассмотрят 19 жалоб.

Выборы в Мосгордуму сопровождаются большим количеством скандалов. С середины июля в Москве проходят акции протеста в поддержку кандидатов, получивших отказ. Это вылилось в две крупные несогласованные акции в центре Москвы: 27 июля и 3 августа. Правоохранители разгоняли их жестко, применяя спецсредства. В общей сложности за эти два дня были задержаны свыше 2200 человек, около сотни пострадали от действий силовиков.

24 июля СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. По версии следователей, акции у МГИК проводили «с целью давления на членов городской и окружных комиссий», а организаторы угрожали применением насилия к членам избиркомов. После митинга 27 июля были возбуждены дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), по ним арестованы девять человек.