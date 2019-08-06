СПЧ обратится в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД в связи с действиями силовиков на митингах в Москве

Совет при президенте по правам человека обратится в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД с требованием предоставить полную информацию о работе ведомств в связи с несогласованными митингами 27 июля и 3 августа в Москве, пишет «Коммерсантъ».

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, решение было принято после заседания, посвященного оценке событий, связанных с этими протестами. Подробностей он не привел, сказав, что СПЧ должен получить полную информацию, чтобы понять, «насколько корректно и оправданно осуществлялись массовые задержания участников несанкционированных акций».

По словам члена СПЧ Ильи Шаблинского, в обращении в СК, в частности, будет упомянуто, что присутствовавшие на акции 27 июля представители совета не увидели признаков массовых беспорядков, а те, из-за которых были возбуждены уголовные дела – «бросание одной или двух бутылок в полицейских, в одном или в двух случаях сдвигание заграждения» - к таковым не относятся. По мнению Шаблинского, все эти случаи – максимум административные правонарушения, но не более.

Акции 27 июля и 3 августа были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители разгоняли протестующих жестко, применяя спецсредства. В общей сложности за эти два дня были задержаны свыше 2200 человек, около сотни пострадали от действий силовиков. После 27 июля были возбуждены дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), по ним арестованы девять человек.