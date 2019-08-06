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10:57

СПЧ обратится в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД в связи с действиями силовиков на митингах в Москве

фото ЗакС политика СПЧ обратится в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД в связи с действиями силовиков на митингах в Москве

Совет при президенте по правам человека обратится в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД с требованием предоставить полную информацию о работе ведомств в связи с несогласованными митингами 27 июля и 3 августа в Москве, пишет «Коммерсантъ».

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, решение было принято после заседания, посвященного оценке событий, связанных с этими протестами. Подробностей он не привел, сказав, что СПЧ должен получить полную информацию, чтобы понять, «насколько корректно и оправданно осуществлялись массовые задержания участников несанкционированных акций».

По словам члена СПЧ Ильи Шаблинского, в обращении в СК, в частности, будет упомянуто, что присутствовавшие на акции 27 июля представители совета не увидели признаков массовых беспорядков, а те, из-за которых были возбуждены уголовные дела – «бросание одной или двух бутылок в полицейских, в одном или в двух случаях сдвигание заграждения» - к таковым не относятся. По мнению Шаблинского, все эти случаи – максимум административные правонарушения, но не более.

Акции 27 июля и 3 августа были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители разгоняли протестующих жестко, применяя спецсредства. В общей сложности за эти два дня были задержаны свыше 2200 человек, около сотни пострадали от действий силовиков. После 27 июля были возбуждены дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), по ним арестованы девять человек.

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14:44    
Поздюк через И, опять за своё?

14:19    
12:00 Дурило, НГ и Эхо были до путина.

12:37    
12:22 Это и называется шизофрения, причём сопровождаемая параноидальными приступами и галлюцинациями.

12:22    
Да, такая тактика у Путина - иметь на поводке КОНТРОЛИРУЕМОГО(!!!!!!!!!!!!) "троянского коня" Запада в России! Это как иметь ДВОЙНОГО агента, которому иногда в целях конспирации дают правдивую информацию для отсылки врагам...

12:07    
12:00 У вас шизофрения. Путин "создал русофобствующие "Эхо", Дождь"," Новую газету", СПЧ", которые ""троянский конь" Запада(ЦРУ) по развалу России"? Вы, подозреваемый, запутались в показаниях.

12:00    
11:44. Путин-отличный тактик, что признаёт весь мир! Путин сам же создал русофобствующие "Эхо", Дождь"," Новую газету", СПЧ...Он же мог их не создавать, он же может прихлопнуть их за одну минуту(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), но считает их полезными для удержания власти, стабильности в России в качестве средств для выпускания протеста в свисток...И пока его тактика оправдывает себя, так как Путин СПОКОЙНО правит Россией уже 20 лет...

11:44    
11:30 А ничего, что СПЧ при ПРЕЗИДЕНТЕ РФ? Может, и Путин у вас, Саша, "прозападный экстремист"?

11:30    
СПЧ-это "троянский конь" Запада(ЦРУ) по развалу России!!! Доколе терпеть его будет Путин???

11:09    
Всё просто. Путин ввёл военное положение в Москве, но граждан об этом известить забыл. Склероз, старенький уже.

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