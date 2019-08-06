Прокуратура требует забрать ребенка у участников митинга 27 июля в Москве

Прокуратура Москвы подала в суд заявление о лишении родительских прав семейной пары, пришедшую на несогласованную акцию протеста 27 июля с годовалым сыном.

По информации прокуратуры, пара во время митинга передала ребенка третьему лицу, чем, по версии ведомства, «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». По данным BAZA, этим «третьим лицом» был активист Сергей Фомин, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках. Сообщается, что Фомин покинул территорию митинга, «прикрываясь» ребенком.

В прокуратуре подчеркнули, что отец мальчика имеет временную регистрацию в Москве и не обладает правом голоса на грядущих выборах в Мосгордуму. Ведомство начало проверки в отношении других родителей, пришедших на митинги 27 июля и 3 августа с маленькими детьми, а также в отношении участников акций, «вовлекавших несовершеннолетних».

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.