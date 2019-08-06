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Муниципал

14:36

Незарегистрированные кандидаты в мундепы МО “Поселок Шушары” выйдут на пикеты

фото ЗакС политика Незарегистрированные кандидаты в мундепы МО “Поселок Шушары” выйдут на пикеты

Несостоявшиеся участники муниципальных выборов в МО “Поселок Шушары” планируют выйти на пикеты из-за отказов ИКМО регистрировать кандидатов, об этом ЗАКС.Ру рассказал желающий стать мундепом Алексей Махров. 

Активисты ждут, что администрация Пушкинского района согласует 4 пикета в Пушкине, Славянке и Шушарах, которые хотят провести 8 и 9 августа. 

ИКМО “Поселок Шушары” дважды отказала независимым кандидатам в регистрации. По словам Махров, в первый раз ИКМО отказала в регистрации 10 кандидатам якобы из-за отсутствия заявления на выдвижение и неполноты сведений об образовании. Пушкинский районный суд и Горизбирком признали, что отказ ИКМО незаконный и вернули документы кандидатов на повторное рассмотрение. 

Но на повторном заседании по вопросу регистрации избирком также не допустил независимых участников до выборов. На этот раз избирком “Поселок Шушары” посчитал недопустимым, чтобы кандидаты указывали в подписных листах слово “внутригородское” в названии муниципалитета. 

Махров рассказал, что активисты сразу же обратились в Пушкинский районный суд. Суд рассмотрел уже один из исков и признал незаконным повторный отказ в регистрации. Заседания по остальным жалобам пройдут в ближайшее время.

Елена Владыкина

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