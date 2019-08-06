Милонов считает эффективным лечение алкоголиков православием

Психические недуги, в том числе вызванные злоупотреблением алкоголем и иными стимуляторами, по мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, можно успешно побороть воцерковлением и вовлечением в православную культуру. Свой оригинальный взгляд на проблему он представил в разговоре с "Петербургским дневником". Причина такого рода расстройств, как ему кажется, коренится в "бездуховности".

"Как современному человеку разобраться в каких-нибудь сложных нравственных вопросах? К кому обратиться? На что ориентироваться? Вот и ходят по нашим улицам раскольниковы с душевной пустотой и зачатками уже вполне реальных нервных болезней. Совет в такой ситуации должен быть простым – идти в церковь", - заявил депутат.

По словам Милонова, в данной инстанции за 2019 лет научились помогать людям с личностными изменениями.

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