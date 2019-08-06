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18:34

Жена Никиты Белых объявила о разводе

фото ЗакС политика Жена Никиты Белых объявила о разводе

На свое 33-летие супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осуждённого за финансовые преступления, Екатерина объявила через социальную сеть Instagram о своем желании и решении развестись.

Она объяснила это решение угрозами и давлением со стороны, связывая прессинг со своей правозащитной деятельностью.

Никита и Екатерина Белых поженились, когда обвиненный во взяточничестве чиновник находился в следственном изоляторе. Арестованный в 2016 году мужчина отбывает восьмилетний срок в колонии.

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