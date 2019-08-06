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19:15

В Петербурге задержали обругавшего Путина активиста

фото ЗакС политика В Петербурге задержали обругавшего Путина активиста

Петербургского активиста и создателя проекта «Делайте правильно» Дмитрия Гусева во вторник, 6 августа, задержала полиция, сообщил в Facebook правозащитник Григорий Михнов-Войтенко.

Он уточнил, что Гусева задержали дома по жалобе, поступившей в книгу учета заявлений и сообщений о преступлениях (КУСП).

«Везут в 21-й отдел. Предположительно это связано с митингом 3-го», - написал Михнов-Войтенко.

Связаться с задержанным ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, 3 августа, полицейские задержали Гусева в самом начале митинга «Питер за Москву». Активист вызвал недовольство силовиков тем, что, находясь на сцене, закончил свою речь оскорблением в адрес Путина. Его увезли в полицейское отделение, но менее чем через два часа отпустили, взяв объяснение. Гусев рассказал ЗАКС.Ру, что написал в объяснительной о своем негативном отношении к бизнесмену Игорю Путину, который вывез из России 230 млрд долларов. Также активист предположил, что может быть задержан позже.

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21:30    
сегодня в "святой" рассее "оскорбить" "святого" распутина  значить тут же подпасть под статью "оскорбление чувств веруюущих"... трампу не повезло - о него ноги что не вытерают...

21:16    
Ещё один фрик с отклонениями, о которых сообщил Минздрав.

20:44    
Он не путина не обругивал и не оскор[цензура]л.

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