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19:59

До конца года в Петербурге откроется 34 образовательных учреждения

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге откроется 34 образовательных учреждения

В петербургском комитете по строительству рассказали о количестве детских садов и школ, которые должны появиться до конца 2019 года. План представил глава профильного подразделения Смольного Леонид Кулаков, которого цитирует ТАСС.

"Мы планируем ввести 23 детских дошкольных учреждения емкостью 3,6 тыс. мест, 11 школ емкостью 8,3 тысяч мест", - объявил чиновник.

Помимо этого, до 2025 года в городе должны заработать еще  как минимум 28 детских садов и 8 школ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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