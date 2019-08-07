Gulagu.net сообщил о пытках заключенных в "пресс-хатах" СИЗО "Кресты-2" в Колпино

Сообщество Gulagu.net опубликовало заявление о пытках в так называемых «пресс-хатах» в СИЗО «Кресты-2» в Колпино со ссылкой на свидетельства источников.

По словам правозащитников, в СИЗО есть три такие камеры. Арестанты в них по поручению оперативников пытают, избивают, насилуют, вымогают деньги у других заключенных, принуждают из к написанию явок с повинными, самооговору и оговору третьих лиц, отказу от жалоб, утверждается в заявлении. Живущие в «пресс-хатах», по словам источников, носят майки с надписью «Актив УФСИН ЕДИН», их снабжают мобильными телефонами, битами, домашней едой, создают им льготные условия содержания в обмен на подобные «услуги».

К заявлению прикреплены фото и видео пыток и их следов. Правозащитники утверждают, что «пресс-хаты» действуют по указанию замначальника СИЗО по оперативной работе Никиты Ильина и начальника СИЗО Владимира Ивлева под контролем начальника главного оперативного управления ФСИН Евгения Гнедова и первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко в разговоре с «Говорит Москва» заявил, что служба начала проверку, и в случае ее подтверждения нарушители «тут же пойдут под суд».