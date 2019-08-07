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Муниципал

14:46

Кандидатка в мундепы от «Коммунистов России» требует признать, что она живет в городе-герое Ленинграде

фото ЗакС политика Кандидатка в мундепы от «Коммунистов России» требует признать, что она живет в городе-герое Ленинграде

Зарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты МО № 21от партии «Коммунисты России» Ольга Панюта намерена добиться, чтобы в ее биографических сведениях было указано, что она проживает «в Городе-Герое Ленинграде, на территории Калининского района».

Панюта сообщила ЗАКС.Ру, что накануне секретарь избирательной комиссии МО № 21 исправила фразу о месте жительства из ее биографии на «Санкт-Петербург».

- Указ Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года говорит, что городу присвоено [звание] город-герой Ленинград. Кандидат сам в праве решать, что ему указывать в данных о месте жительства, - отметила коммунистка.

По словам Панюты, она уже обратилась с жалобой в Горизбирком. Она просит дать правовую оценку действиям сотрудницы ИКМО и обязать муниципальную комиссию разместить сведения о месте жительства кандидата в том виде, в котором они подавались.

Отметим, что Панюта – действующий депутат МО № 21. На прошлых выборах в ее биографии было указано, что она проживает Санкт-Петербурге. Однако коммунистка обратила внимание, что раньше избирателям предоставляли более подробные биографии о кандидатах.


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15:27    
Написать, что проживает в Ниене и отправить баллотироваться в Швецию.

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