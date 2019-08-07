По политическим соображениям Артемий Лебедев эмигрировал из России

Известный веб-дизайнер Артемий Лебедев, "пионер" своего дела в России рассказал на авторском YouTube-канале о своем отъезде из России на неопределенный срок. По его словам, он уехал из Москвы вынужденно, и решение об этом "далось непросто". Свои действия он объясняет политическими причинами.

"Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность, и есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться, потому что то, что происходит сейчас, не может никого оставить равнодушным и спокойным. У меня даже дрожит голос. Правящая клика ворует наше будущее", - заявил Лебедев.

Между тем, искренность этого выступления вызывает серьезные сомнения у многих его комментаторов. Они отмечают, что послание выдержано в не свойственной эксцентричному спикеру плакатной манере и может являться тонкой издевкой.