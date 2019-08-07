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16:21

По политическим соображениям Артемий Лебедев эмигрировал из России

фото ЗакС политика По политическим соображениям Артемий Лебедев эмигрировал из России

Известный веб-дизайнер Артемий Лебедев, "пионер" своего дела в России рассказал на авторском YouTube-канале о своем отъезде из России на неопределенный срок. По его словам, он уехал из Москвы вынужденно, и решение об этом "далось непросто". Свои действия он объясняет политическими причинами.

"Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность, и есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться, потому что то, что происходит сейчас, не может никого оставить равнодушным  и спокойным. У меня даже дрожит голос. Правящая клика ворует наше будущее", - заявил Лебедев.

Между тем, искренность этого выступления вызывает серьезные сомнения у многих его комментаторов. Они отмечают, что послание выдержано в не свойственной эксцентричному спикеру плакатной манере и может являться тонкой издевкой.

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16:32    
Да и хрен с ним! Баба с воза-кобыле легче! Истинные РУССКИЕ живут в России! Не меняют родное Отечество на печеньки!

Страница 1-ая (всего: 1)
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