Чиновницам в Псковской области запретили ходить на работу в мини-юбках

В администрации Псковской области утвердили документ, вводящий дресс-код для сотрудников учреждения. Теперь они должны одеваться более "сдержанно", сообщает ресурс "Псковская лента новостей". Документ подписан заместителем губернатора региона Верой Емельяновой.

Помимо того, что отныне чиновникам из администрации нельзя выглядеть "неопрятно", мужчинам настоятельно не рекомендуется даже в жару носить бриджи, а женщинам - мини-юбки, короткие платья и "излишне узкие" брюки.

Согласно новейшей инструкции, госслужащим также не следует появляться на работе в одежде с "вызывающими" принтами и надписями.