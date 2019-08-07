Путепровод над железной дорогой в Колпино откроется до конца 2019 года

Путепровод, призванный разгрузить трафик на территории Колпино и строящийся над Октябрьской железной дорогой, частично откроется для транспорта в декабре, сообщили на сайте городского правительства.

Путепровод над проезжающими "Сапсанами" будет являть собой 4,7 километровую трассу с четырехполосным движением. Полностью его введут в эксплуатацию летом 2020 года.

По мнению врио губернатора Александра Беглова, данное строительство улучшит экологическую ситуацию в пригороде.

Напомним, что Колпино и Шушары также в обозримом будущем должен будет связать современный скоростной трамвай. Согласно последним обещаниям чиновников, это произойдет в 2021 году.

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