Белгородской оппозиции отказали в пикетах, сославшись на акцию в поддержку силовиков

Представителям оппозиционных движений Белгорода местная мэрия вновь отказалась согласовывать пикеты в поддержку предвыборных протестов в Москве, известили организаторы акции в своем паблике "ВКонтакте".

Как уточнили в городской администрации, на всех заявленных активистами площадках одновременно будет проходить некое событие "в поддержку сотрудников силовых ведомств при пресечении незаконных действий участников несанкционированных мероприятий".

Впрочем, чиновники предложили организаторам альтернативные варианты мест для пикетирования, значительно удаленные от центра Белгорода.

В итоге оппозиционеры решили провести пикеты напротив здания мэрии: для них согласования не требуется.

Аналогичный отказ белгородские активисты уже получали в апреле.