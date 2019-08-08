Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:16

BAZA заподозрила "Роснефть" в слежке за своими журналистами

фото ЗакС политика BAZA заподозрила "Роснефть" в слежке за своими журналистами

Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности «Роснефти».

BAZA со ссылкой на источники утверждает, что их компьютеры «мониторят на ежедневной основе», а личные переписки – «давно уже не личные», а телефоны поставлены на прослушку. «Если бы не слова наших друзей, мы, возможно, даже не обратили бы внимания на то, что аккумуляторы наших устройств стали садиться быстрее, чаще стали возникать трудности со связью, регулярно — отключаться VPN, которым мы все пользуемся», - говорится в заявлении.

«Однозначно утверждать сложно, но наши источники утверждают, что нас разрабатывает служба безопасности "Роснефти"», - заявили в редакции.

По утверждению BAZA, службу безопасности компании может интересовать материал о загородном участке и доме Сечина, стоимость которых оценивается в 20 млрд рублей. Редакция считает, что их могут интересовать имена возможных «заказчиков» статьи.

Расследование о доме Сечина BAZA опубликовала в июле. В нем утверждалось, что Сечин строит в Барвихе два дома, стоимость которых оценили в 18 млрд рублей, говорилось и о покупке люксовой одежды на 1,3 млн евро «Роснефтью» за последние семь лет.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:16 BAZA заподозрила "Роснефть" в слежке за своими журналистами

12:02 Полиция предупредила мурманских "навальнистов" о недопустимости нарушений 10 августа

11:44 УФАС возбудил дело из-за рекламы про "бесплатную кастрацию неверных мужей"

11:28 Силовики нагрянули с обыском в офис ФБК

11:22 Белгородской оппозиции отказали в пикетах, сославшись на акцию в поддержку силовиков

11:02 Артемий Лебедев опроверг свое заявление об эмиграции из РФ   3

10:36 На обругавшего Путина на митинге 3 августа активиста составили протокол о хулиганстве

10:15 ФСИН о видео пыток зэка в "Крестах-2": Конфликт начался из-за пачки сигарет   1

9:53 Бывший следователь желает добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сталина   9

9:25 Оперативники проводят обыски у троих сотрудников ФБК   2

7 августа, 20:57 Путепровод над железной дорогой в Колпино откроется до конца 2019 года

7 августа, 20:40 Противостояния в “Сампсониевском”

7 августа, 20:30 Активисты Центрального района жалуются на пьяных дворников из Тывы   3

7 августа, 19:59 Шульман надеется, что Росгвардию прекратят использовать на митингах   6

7 августа, 19:18 Муниципал: Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru