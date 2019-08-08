Банковские счета ФБК и региональных штабов Навального заблокировали

Банки заблокировали счета Фонда борьбы с коррупцией и всех региональных штабов политика Алексея Навального, известила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в Twitter. Помимо прочего, закрыт доступ и к личным счетам и ряда сотрудников.

На данный момент в помещениях, которые занимает в Москве офис фонда, идут обыски. Следственные мероприятия проводятся также и у нескольких сотрудников ФБК.

3 августа Следком возбудил уголовное дело "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей". Следователи полагают, что начиная с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от "третьих лиц" денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по самой тяжкой, 4-й части 174 статьи, предусматривающей санкцию до 7 лет лишения свободы.