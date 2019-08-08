Журналисты приглашают желающих прибраться на берегу Финского залива

Редакции двух петербургских изданий - MR7.ru и «Московский комсомолец в Питере» - совестно с «Новым экологическим проектом» проведут экологический пикник на берегу Финского залива в бухте Желтая. За время пикника участники очистят бухту от мусора в районе мыса Кюренниеми и устроят дружеское чаепитие.

Принять участие могут все желающие. Организаторы готовы обеспечить всем необходимым инвентарем, напоить чаем и накормить, а в случае непогоды – пригласить под тенты и выдать дождевики.

Некоторые участники могут остаться на ночь в палаточном лагере. На следующий день, 19 августа, планируется отправить собранный мусор на полигон и установить на пляже информационные таблички.

Связаться с организаторами можно через чат группы мероприятия в Facebook или по телефону +7 (921) 399-28-89 (Анастасия Филиппова).