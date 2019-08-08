Зеленский собирается легализовать казино на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении узаконить игорный бизнес на территории вверенного ему государства, информирует "Интерфакс".

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах", - известил президент, выступая в рамках украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле.

Данная мера, уверен Зеленский, позволит направить туристический поток в прилегающие к Черному морю регионы.

"Здесь также мы [с Турцией] хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - уточнил Зеленский.

Отметим, Верховная рада запретила казино действовать на территории Украины 15 мая 2009 года. С тех пор в парламент несколько раз вносились инициативы по отмене закона, однако легитимной силы они так и не обрели.