СК объявил о задержании фигуранта дела о беспорядках в Москве, который сдался сам

Следственный комитет заявил о задержании фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве из-за митинга 27 июля Сергея Фомина, но умолчал, что он сам сдался правоохранителям, обратила внимание «Медиазона».

В СК утверждают, что Фомин был «доставлен» в ведомство и называет его одним из организаторов массовых беспорядков. Утром 8 августа стало известно, что Фомин сам пришел в Следком, не желая давать возможности говорить, что он скрывался и его «поймали». Он убежден, что не совершал ничего не законного, и уверен в своей правоте.

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас», - сказал Фомин.

Фомина обвиняют в том, что он якобы руководил толпой и перекрывал улицу, также ему вменяют прикрытие грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление. На самом деле ребенком был его племянник, которого ему передала его двоюродная сестра Ольга Проказова и ее муж Дмитрий. Супруги утверждают, что на их пути не было «ни единого полицейского» и оцеплений Росгвардии, и в митинге они не участвовали. Однако это не помешало СК возбудить уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.