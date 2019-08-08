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Новости

14:28

СК объявил о задержании фигуранта дела о беспорядках в Москве, который сдался сам

фото ЗакС политика СК объявил о задержании фигуранта дела о беспорядках в Москве, который сдался сам

Следственный комитет заявил о задержании фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве из-за митинга 27 июля Сергея Фомина, но умолчал, что он сам сдался правоохранителям, обратила внимание «Медиазона».

В СК утверждают, что Фомин был «доставлен» в ведомство и называет его одним из организаторов массовых беспорядков. Утром 8 августа стало известно, что Фомин сам пришел в Следком, не желая давать возможности говорить, что он скрывался и его «поймали». Он убежден, что не совершал ничего не законного, и уверен в своей правоте.

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас», - сказал Фомин.

Фомина обвиняют в том, что он якобы руководил толпой и перекрывал улицу, также ему вменяют прикрытие грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление. На самом деле ребенком был его племянник, которого ему передала его двоюродная сестра Ольга Проказова и ее муж Дмитрий. Супруги утверждают, что на их пути не было «ни единого полицейского» и оцеплений Росгвардии, и в митинге они не участвовали. Однако это не помешало СК возбудить уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

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15:43    
15:22 Твоя провокация бесполезна. Ты работаешь на людей, которым поручено разжигать ненависть, чтобы обеспечить силовикам их право на рост влияния в государстве. А заодно, посеять раздор между левыми и правыми в оппозиции Санкт-Петербурга. Но делаешь ты это топорно, изображая из себя коммуниста, но при этом сторонника Путина. Пи этом, у тебя отклонения психики и ты сам об этом знаешь.

15:22    
15:12. Призыв бить фашистов в годы войны или белогвардейцев в Гражданскую, по-вашему был тоже подрывной работой? Ненависть же к прозападным врагам России-священна!

15:12    
Те, кто призывают к репрессиям и проявлениям жестокости, в сущности ведут подрывную работу в стране, пытаются вызвать социальную рознь и ненависть в народе к государству. Это своеобразная психологическая диверсия.

14:56    
Непонятно, из каких гуманных соображений СК даёт возможность этому гадёнышу говорить о добровольной явке ? Подсказка продажных адвокатов понятна - они будут использовать это для уменьшения срока. Но нельзя давать им это делать ! Максимально жестоко, и только так. И всем остальным.

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