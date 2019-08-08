Штабу Навального отказали в пикетах из-за "культурно-массового мероприятия"

Администрация Центрального района отказала петербургскому штабу Навального в проведении пикетов в рамках акции солидарности за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, следует из официального ответа чиновников.

Штаб Навального хотел провести пикеты в нескольких местах в Центральном районе: Марсово поле, Малая Садовая улица, Манежная площадь, Сад партер Смольного, сквер имени Галины Старовойтовой, площадь Искусств.

Активистам отказали в проведении пикета на Малой Садовой улице из-за "занее заявленного культурно-массового мероприятия". Пресс-секретарь администрации Центрального района сообщила корреспонеднту ЗАКС.Ру, что не располагает информацией о том, какое мероприятие пройдет на субботу.

По другим адресам районная администрация также отказала в проведении акции по разным причинам. Чиновники предложили активистам постоять с пикетами в промзоне в районе улицы Атаманской.

Представитель петербургского штаба Навального Денис Михайлов сообщил ЗАКС.Ру, что они не согласились с переносом места, но штаб не планирует обжаловать решение районной администрации.

По словам Михайлова, организаторы не исключают, что в субботу, 10 августа, активисты выйдут с одиночными пикетами.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время задержаний участников пикетов полиция и Росгвардия применяли силу.