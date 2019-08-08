На ИКМО «Лиговка-Ямская» пожаловались в прокуратуру из-за заблокированных счетов кандидаток

Кандидатки в муниципальные депутаты МО «Лиговка-Ямская» от партии «Яблока» Анна Камолина и Елена Варагина написали заявления в прокуратуру на действия местной избирательной комиссии, заблокировавшей им избирательные счета.

ЗАКС.Ру рассказывал, как ИКМО сначала отказала «яблочницам» в регистрации, а затем, после их обращения в Горизбирком, согласился допустить до выборов. При этом за день до заседания рабочей группы по регистрации Камолиной и Варагиной им заблокировали избирательные счета.

Кандидатки узнали об этом 7 августа, обратившись в Сбербанк. По словам Камолиной, представители ИКМО отказывались показывать ей текст собственного указания о блокировки счетов, а позже заявили, что направили указания в банк «по ошибке».

На следующий день счета кандидаток были разблокированы, рассказала Камолина.