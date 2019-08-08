Спецкора "Новой газеты" Милашину оштрафовали за пикет в память об Эстемировой

Тверской суд Москвы оштрафовал специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади в память о правозащитницы Наталье Эстемировой, передает «МБХ медиа».

В отношении Милашиной был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). В протоколе было заявлено, что пикеты на Красной площади запрещены, как на территории, прилегающей к резиденции президента. Милашина заявила, что Красная площадь — это не частная территория и напомнила о ст. 31 Конституции (свобода собраний).

Милашину задержали 15 июля во время пикетов в память об Эстемировой. В акции также участвовали представители «Мемориала». Главу совета «Мемориала» Александра Черкасова оштрафовали на 10 тысяч рублей, руководителя программы сети «Миграция и право» организации Светлану Ганнушкину – на 150 тысяч.