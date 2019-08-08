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Муниципал

18:22

На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

фото ЗакС политика На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

Газету «Примула», которую выпускает общественная организация «Клуб любителей природы «Примула», расположенная в петербургском поселке Лисий Нос, заподозрили в оскорблении главы поселкового муниципального образования Вадима Грудникова. Редактор издания Мария Забровская сообщила ЗАКС.Ру, что на нее написала заявление в полицию некая Ирина Иеленфельд, которую никто из знакомых Забровской в поселке не знает. 

Поводом для недовольства стал майский номер «Примулы», в котором было напечатано несколько критических материалов о Грудникове. В частности, редакция жаловалась на благоустройство поселка, а главу муниципалитета назвала «лукавым». 

«Лукавство главы раздражает и от него отвернулись даже те, кто ранее его поддерживал», - говорится в одной из публикаций.

По словам редактора, Иеренфельд в своем заявлении указала, что Забровская оскорбляет Грудникова «на страницах с первой по восьмую». Участковый Алексей Привалов, показавший ей заявление, не разрешил его сфотографировать, отметила Забровская. 

- Оно было написано нарочито безграмотно, например, без больших букв. Заявление было подано сначала в прокуратуру, а прокуратура спустила в полицию. Я написала для участкового объяснительную, и приложила к ней майский номер газеты, - рассказала редактор. 

Случившееся было описано в июльском номере «Примулы». Забровская опубликовала в заметке фамилию и адрес человека, заявившего на нее в полицию. Публикация вызвала резонанс. 

- В день распространения газеты позвонила женщина, сказала, что хочет встретиться. Ее зовут Ирина Дымская. Оказалось, что она живет по адресу, который указала Иеренфельд, о заявительнице она никогда ничего не слышала. Мы обе считаем, что стали жертвой провокации, - отметила Забровская.

По словам редактора, после написания объяснительной, из полиции ее больше не тревожили. 

Напомним, глава МО «поселок Лисий Нос» зарегистрировался кандидатом в депутаты муниципального совета нового созыва. На выборы его выдвинула партия «Единая Россия».

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