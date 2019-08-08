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18:59

100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

фото ЗакС политика 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), возбужденное из-за акции протеста 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Авторы петиции напомнили, что ст. 212 подразумевает насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы, и подчеркнули, что ничего подобного в тот день в Москве не происходило.

«Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», - указано в петиции.

По мнению составителей, это дело используется «для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав». Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

По делу о беспорядках проходят десять человек, девять из них уже арестованы. Им вменяют такие эпизоды, как, например, бросок пластиковой бутылки или тары из-под лимонада.

 

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19:49    
19:39 Сразу видно - трепло, а не дачник. Рано ещё убирать урожай в наших краях. По оценкам Левада-центра 37% москвичей относятся положительно к проводимым оппозицией акциям протеста. Даже если кто-то отдыхал в Анталии, в Сочи или на даче, сходил в лес за грибами, это ещё не значит, что он не поддерживает тех, кто был на бульварном кольце.

19:39    
19:27. Мирные нормальные граждане урожай на дачах убирали, за грибами в лес ходили, в Крыму у моря отдыхали и тд. ОМОН же приводил в чувство нелюдей-прозападных провокаторов и экстремистов-русофобов! Не путайте условно говоря божий дар с яичницей!

19:35    
19:13, 19:19 - один и тот же тролль, с маниакальными психическими отклонениями.

19:27    
Было массовое нападение омоновцев на мирных граждан. Я требую возбудить уголовное дело на тех кто организовал это нападение.И судить.

19:19    
Надо готовить эшелоны для отправки прозападных мразей в Сибирь, привести в порядок старые лагеря ГУЛАГ, построить новые по линии ФСИН! Претендентов отправится в дальнюю дорогу довольно много!

19:13    
100 тысяч человек - это даже меньше 0,1% населения России, потому их мнение совершенно ничтожно! Работайте, братья!

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