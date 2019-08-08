100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), возбужденное из-за акции протеста 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Авторы петиции напомнили, что ст. 212 подразумевает насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы, и подчеркнули, что ничего подобного в тот день в Москве не происходило.

«Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», - указано в петиции.

По мнению составителей, это дело используется «для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав». Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

По делу о беспорядках проходят десять человек, девять из них уже арестованы. Им вменяют такие эпизоды, как, например, бросок пластиковой бутылки или тары из-под лимонада.