Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

21:32

ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 августа провела очередное заседание с рассмотрением жалоб потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты. Члены ГИК решили самостоятельно зарегистрировать 8 выдвиженцев, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского, регистрировать решено тех, кому избирательные комиссии муниципальных образований отказали повторно. В частности, ГИК зарегистрировал Дмитрия Артемьева кандидатом в мундепы МО №72. На это решение уже подан иск в суд, сообщил член ГИК Олег Зацепа.

- Я хотел бы проинформировать комиссию, что решение принимается сегодня, но ещё вчера оно оспорено в городском суде, - сообщил Зацепа.

Он добавил, что заседание назначено на 9 августа. Также СПбИК отменил решения по отказу в регистрации по 15 жалобам. Эти отказы ГИК решил отправить на пересмотр в ИКМО. В частности, на пересмотр повторно отправлено решение по выдвиженцу от «Яблока» Дмитрию Леонову, который баллотировался в МО «Княжево». ИКМО второй раз отказало Леонову из-за отсутствия документа об образовании. При этом, как напомнил член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев, при рассмотрении первой жалобы выдвиженца рабочая группа Горизбиркома ознакомилась с дипломом Леонова. Это отражено в решении ГИКа об отправлении дела на пересмотр, сообщил Воробьев.

- То есть на момент прошлого рассмотрения Санкт-Петербургской избирательной комиссией документ об образовании в личном деле кандидата имелся, и был обозрён рабочей группой. По каким-то непонятным причинам при повторном рассмотрении на рабочей группе, уже по второй жалобе, этого документа в личном деле не оказалось, - заявил член ГИК с правом совещательного голоса.

Его коллеги с правом решающего голоса перечитали прошлое решение и удостоверились в том, что ранее уже знакомились с дипломом Леонова. При этом, комиссия из-за отсутствия документа на заседании решила всё же не самостоятельно регистрировать кандидата, а отправить его дело на пересмотр в ИКМО.

Помимо этого, Горизбирком отказал в удовлетворении жалоб 13 выдвиженцам. Среди них, желающие стать мундепами в МО «Гавань», «Город Пушкин» и других округах. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:22 На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

17:37 На ИКМО «Лиговка-Ямская» пожаловались в прокуратуру из-за заблокированных счетов кандидаток

16:27 ЦИК пообещал зарегистрировать Войтановского кандидатом в мундепы МО «Смольнинское»

16:25 ГИК увеличил количество членов ТИК № 23 и № 29

16:20 Горсуд подтвердил законность требований единоросса, пожелавшего снять с выборов кандидата в МО "Гражданка"

14:58 Несостоявшимся кандидатам в мундепы Шушар отказали в проведении пикетов

14:03 КПРФ 15 августа проведет митинг за честные выборы в Петербурге

7 августа, 20:40 Противостояния в “Сампсониевском”

7 августа, 19:18 Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

7 августа, 18:10 МО «Невский округ» временно возглавил самовыдвиженец Коньков

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:32 Муниципал: ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

20:54 В Совфеде предложили определить перечень мест для политических акций и митингов   1

20:25 Активиста Гусева арестовали на 10 суток за фразу о Путине во время митинга на площади Ленина

20:21 Председатель ГИК: Участки в Псковской области, может быть, обсудим на ближайшем заседании

19:59 МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве   1

19:31 Генпрокуратура упрекнула западные НКО в "эскалации протестных настроений"   1

18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве   7

18:31 Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

18:23 Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму   3

18:22 Муниципал: На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

18:06 Спецкора "Новой газеты" Милашину оштрафовали за пикет в память об Эстемировой   1

18:02 В Калининграде "навальнистам" согласовали проведение массового пикета 10 августа

17:37 Муниципал: На ИКМО «Лиговка-Ямская» пожаловались в прокуратуру из-за заблокированных счетов кандидаток

17:35 Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли с заседания суда на скорой

17:01 Тихонова уведомила Смольный о намерении провести митинг в защиту парка Малиновка

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru