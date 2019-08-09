Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:01

"Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве

фото ЗакС политика "Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве

Публицисты, писатели, журналисты, члены объединения московского ПЭН-клуба и ассоциации "Свободное слово" выпустили коллективный манифест, в котором требуют прекратить сфальсифицированные постфактум массовых протестов уголовные дела и настаивают на отмене силового сценария, применяемого для подавления гражданского сопротивления.

"Горожане вышли в защиту своей Конституции, протестуя против беззакония и любых форм насилия, от кого бы оно ни исходило […] А силовики, которые запустили машину подавления, усилили его. В результате тысячи наших молодых современников подверглись незаконным задержаниям, а некоторым грозит уголовное преследование. При том, что они ничего противоправного не совершали, доказательств их вины нет, а есть очередная беззастенчивая фальсификация. Начали с фальсификации выборов, продолжили фальсификацией уголовных дел. Что собираются сфальсифицировать еще?", - риторически вопрошают подписанты.

Литераторы в очередной раз напоминают о гарантированной Конституцией свободе слова.

"Пропаганда повторяет один и тот же тезис: протестуя, вы разрушаете государство и ведете дело к революционному хаосу. Нет, все обстоит наоборот. К хаосу ведет демонстративное беззаконие: где нет закона, там нет государства", - заключают подписавшиеся.

С манифестом, опубликованным 6 августа, выступили более 500 писателей, поэтов, драматургов, журналистов, публицистов, переводчиков, критиков, литературоведов и филологов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:22 Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат

13:35 Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию

12:36 Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа

11:45 Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

11:13 СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

10:25 В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"

8 августа, 18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

8 августа, 18:31 Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

8 августа, 18:23 Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму

8 августа, 15:51 Правоохранители повезли Яшина в суд сразу после выхода из спецприемника

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:51    
Всех лгунов фабрикующих уголовные дела надо увольнять с работы, начиная с Бастрыкина.

13:29    
Всех пропутинцев гнать с работы, как профнепригодных и доводящих страну до разорения. Путинских пропагандонов (10:37) в парашу!

11:53    
Молодцы! Не побоялись репрессий. Поддерживаю подписавших заявление.
А Вы 10:37 и есть прозападный гадёнышь, Вас и гнать за ненадобностью.

11:22    
Регистрировать всех подряд. Взял у жены подпись - пошел зарегистрировался...

10:37    
Всех прозападных подписантов гнать с работы, в то и на нары для профилактики!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:22 Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат

14:00 Эсеры раскритиковали намерение ГИК сформировать областные избирательные участки

13:59 Полиция просит у СМИ видео с митингов в защиту сквера в Екатеринбурге   1

13:35 Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию   1

13:27 Средний конкурс в петербургские вузы увеличился до 14 человек на место

13:09 Муниципал: Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”   2

13:05 Арестованному псковскому активисту Милушкину отказывают в лечении в стенах СИЗО

12:46 Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране   7

12:36 Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа   4

12:20 В Авиагородке появился памятник герою СССР Викентию Грязнову   1

12:13 Муниципал: Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”   1

12:10 В сквере на улице Танкиста Хрустицкого залили фундамент под памятник Цою

11:52 Активисты Шиеса недовольны кадровыми изменениями в правительстве региона

11:45 Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"   7

11:24 Чичваркин "умывает руки" и не вернется в Россию   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru