"Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве

Публицисты, писатели, журналисты, члены объединения московского ПЭН-клуба и ассоциации "Свободное слово" выпустили коллективный манифест, в котором требуют прекратить сфальсифицированные постфактум массовых протестов уголовные дела и настаивают на отмене силового сценария, применяемого для подавления гражданского сопротивления.

"Горожане вышли в защиту своей Конституции, протестуя против беззакония и любых форм насилия, от кого бы оно ни исходило […] А силовики, которые запустили машину подавления, усилили его. В результате тысячи наших молодых современников подверглись незаконным задержаниям, а некоторым грозит уголовное преследование. При том, что они ничего противоправного не совершали, доказательств их вины нет, а есть очередная беззастенчивая фальсификация. Начали с фальсификации выборов, продолжили фальсификацией уголовных дел. Что собираются сфальсифицировать еще?", - риторически вопрошают подписанты.

Литераторы в очередной раз напоминают о гарантированной Конституцией свободе слова.

"Пропаганда повторяет один и тот же тезис: протестуя, вы разрушаете государство и ведете дело к революционному хаосу. Нет, все обстоит наоборот. К хаосу ведет демонстративное беззаконие: где нет закона, там нет государства", - заключают подписавшиеся.

С манифестом, опубликованным 6 августа, выступили более 500 писателей, поэтов, драматургов, журналистов, публицистов, переводчиков, критиков, литературоведов и филологов.