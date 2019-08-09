Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:45

Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

фото ЗакС политика Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов полагает, что независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, получившие отказ в регистрации, предприняли попытку устроить у стен руководимого им учреждения события, аналогичные тем, что прошли на Украине зимой 2013-2014 года.

"Зарегистрированы самовыдвиженцы и представители девяти партий, три из которых — парламентские и имеют стабильный электорат. У каждой партии и кандидата есть свои сторонники. И взгляды тех партий, которые участвуют, разнятся со взглядами тех, кто устраивал провокации и несанкционированные митинги, а также попытки "Майдана" у городской избирательной комиссии", - высказал он точку зрения в беседе с ТАСС.

В числе "адекватных" кандидатов Горбунов назвал Сергея Митрохина, который, по его ведому, "правильно свою избирательную кампанию построил". Между тем "яблочнику" несколько дней назад повторно отказали в регистрации.

Отказ МГИК присваивать независимым кандидатам официальный статус спровоцировал массовые протесты в столице. После первого, прошедшего 27 июля, не так давно было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". В свою очередь правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:22 Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат

13:35 Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию

12:36 Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа

11:13 СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

10:25 В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"

10:01 "Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве

8 августа, 18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

8 августа, 18:31 Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

8 августа, 18:23 Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму

8 августа, 15:51 Правоохранители повезли Яшина в суд сразу после выхода из спецприемника

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:59    
У главы Мгик простая функция - принять подписи, проверить, все сомнения(это когда человек говорит что это его подпись. а графолог что не его) - истолковать в пользу кандидата.Все. А свои домыслы про провокаторов, пятую колонну, майдан и оранжевую заразу оставлять дома. Иначе он профнепригоден.

13:53    
12:38 Горбунов - этнический лжец и проститутка, предатель русских.

13:10    
12:30, 12:38 - один и тот же фашиствующий маньяк.

12:38    
Горбунов-этнический русский, потому он за великую Россию! Он же никакой-нибудь русофоб Шендерович или Альбац

12:30    
Горбунов-браво!!! Истинный защитник Отечества от поползновений захвата власти в Москве русофобствующими агентами Госдепа и "Моссада"!

12:17    
Вот как можно было такого неадеквата поставить председателем городской избирательной комиссии в столице страны?

12:02    
Горбунов и есть провокатор. Судить за несоблюдение закона и посадить его надолго.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:22 Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат

14:00 Эсеры раскритиковали намерение ГИК сформировать областные избирательные участки

13:59 Полиция просит у СМИ видео с митингов в защиту сквера в Екатеринбурге   1

13:35 Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию   1

13:27 Средний конкурс в петербургские вузы увеличился до 14 человек на место

13:09 Муниципал: Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”   2

13:05 Арестованному псковскому активисту Милушкину отказывают в лечении в стенах СИЗО

12:46 Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране   7

12:36 Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа   4

12:20 В Авиагородке появился памятник герою СССР Викентию Грязнову   1

12:13 Муниципал: Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”   1

12:10 В сквере на улице Танкиста Хрустицкого залили фундамент под памятник Цою

11:52 Активисты Шиеса недовольны кадровыми изменениями в правительстве региона

11:45 Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"   7

11:24 Чичваркин "умывает руки" и не вернется в Россию   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru