Активисты Шиеса недовольны кадровыми изменениями в правительстве региона

Кадидатуру Алексея Никитенко, которого назначили заместителем губернатора Архангельской области, скептически оценили экоактивисты, ведущие группу "ВКонтакте" "Поморье - не помойка". Никитенко будет курировать инвестиционную политику, и, по мнению защитников Шиеса, его репутация не внушает никакого оптимизма: в недавнем прошлом чиновник отвечал в Калужской области за дороги, ЖКХ и строительство.

"Возле деревни Михали, что в Износковском районе Калужской области, построен «экотехнопарк». Его возвели без документации, абсолютно незаконно — он должен стать крупнейшим в России. Активисты считают, что именно Никитенко является одним из покровителей проекта", - пишут поморы в своем протестном сообществе.

Отмечается, что до того, как заняться госслужбой, нынешний замглавы Архангельской области работал в коммерческих организациях.

Напомним, что после затишья и перерыва в строительстве экотехнопарка на Шиесе в июне-июле рабочие и техника вернулись на место, и конфликты активистов с охраной возобновились. 6 августа участников палаточного лагеря, состоящих в бессрочном протесте, избили ЧОПовцы.