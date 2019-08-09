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12:20

В Авиагородке появился памятник герою СССР Викентию Грязнову

фото ЗакС политика В Авиагородке появился памятник герою СССР Викентию Грязнову

На территории Авиагородка, в сквере на улице Пилотов, названном в честь героя Советского Союза, бортмеханика Викентия Грязнова, спасшего пассажиров от гибели во время теракта, появился памятник ему. Авторы монумента - Александр Мурзин и Евгения Левитина. На церемонии открытия присутствовали первые лица города - врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

"Когда мы вспоминаем людей, награжденных звездой Героя, перед нами стоит образ воина, совершившего боевой подвиг. Но Викентий Грязнов совершил свой подвиг в мирное время, в 1973 году. Ценой своей жизни он спас экипаж и пассажиров", - цитирует Беглова ТАСС.

По словам Макарова, лучшая награда - это память. 

В апреле 1973 на борту самолета Грязнов отказался выполнить требования террориста, аккуратно уводя его от людей. Пилот стал разворачивать самолет в небе над Ленинградом. На высоте 150 метров произошел взрыв, в результате которого все присутствовавшие на борту люди, кроме Грязнова и злоумышленника, смогли спастись.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:23    
Надо обязательно помнить героев, отдавших жизнь за Родину, за людей!

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