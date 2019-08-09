Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа

Главное управление столичного МВД ещё раз предупредило жителей и гостей Москвы не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые могут пройти до или после одобренного митинга за честные выборы 10 августа.

"Однако <...> отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города", - отмечается в послании ведомства.

За призывы к участию в "нелегальных" мероприятиях, напомнили в очередной раз в МВД, предусмотрена законодательная ответственность.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - подытожили в МВД.

Столичная мэрия не без оговорок, но согласовала ещё один митинг за свободные выборы 10 августа на проспекте Сахарова. Заявленная численность участников - до 100 тысяч человек.