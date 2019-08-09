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12:36

Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа

фото ЗакС политика Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа

Главное управление столичного МВД ещё раз предупредило жителей и гостей Москвы не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые могут пройти до или после одобренного митинга за честные выборы 10 августа.

"Однако <...> отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города", - отмечается в послании ведомства.

За призывы к участию в "нелегальных" мероприятиях, напомнили в очередной раз в МВД, предусмотрена законодательная ответственность.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - подытожили в МВД.

Столичная мэрия не без оговорок, но согласовала ещё один митинг за свободные выборы 10 августа на проспекте Сахарова. Заявленная численность участников - до 100 тысяч человек.

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14:06    
14:01. А я расцениваю действия омоновцев как защиту моего родного Отечества, РУССКОГО МИРА от прозападных негодяев и подонков! И требую от них большей жёсткости к врагам России!

14:01    
Я расцениваю как угрозу общественному порядку нападения омоновцев на мирно стоящих людей. Это должно немедленно пресекаться.

13:25    
12:51 Успокоительное бы принимал. А то, уже галлюцинации пошли - "разбить палатки, жечь шины, убивать правоохранителей". Так и до приступа недалеко: выскочишь на улицу, маньяк престарелый, "приступать к ЛИКВИДАЦИИ подонков-подрывников". А тут - санитаров "добрые власти" вызовут. Кто же будет за тебя вести непримиримую борьбу в комментах на этом сайте?

12:51    
Вот добрые власти разрешили митинг на проспекте Сахарова, но это совершенно не устраивает прозападных бунтовщиков, которые хотят прорваться на Красную, Манежную площади, а то и в Кремль! Разбить палатки, жечь шины, убивать правоохранителей и тд итп. В случае обострения ситуации надо приступать к ЛИКВИДАЦИИ подонков-подрывников гос.строя России! Действовать жёстко и решительно, как китайцы в 1989г на площади Тэньаньмин! И всё стихло на десятилетия, что предопределило стремительный рывок Китая в экономике!

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