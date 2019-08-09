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Муниципал

13:09

Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”

фото ЗакС политика Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”

Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу кандидата в муниципальные депутаты от “Единой России” МО “Сампсониевское” 23-летнего Артема Пышкина, который требовал отменить решение Выборгского районного суда о регистрации “яблочника” Владимира Первовского. Заседание прошло без участия истца или его представителя. 

Изначально ТИК № 29, который исполняет полномочия избиркома “Сампсониевского”, отказал в регистрации Первовскому. Горизбирком отменил решение ТИК и направил документы кандидата на повторное рассмотрение, во время которого Первовского зарегистрировали. После регистрации единросс Пышкин подал жалобу в районный суд с требованием, чтобы ТИК отменил регистрацию “яблочника”. Районный суд отказал Пышкину. Кандидат от “Единой России” обжаловал решение в Городском суде. 

Владимир Первовский рассказал ЗакС.Ру, что на заседании в Выборгском районном суде представитель прокуратуры был против отмены регистрации. В Городском суде прокурор стал придерживаться противоположного мнения и поддержал требование снять кандидата с выборов. 

По словам Первовского, судья Татьяна Стахова отказалась принимать у “яблочника” доказательство о законности его регистрации.    

- [Отсутствие] извещения о проведении внутрипартийной конференции - один из пунктов, по которому меня хотели снять в суде первой инстанции. В Выборгском районном суде у меня не было извещения на руках, так как оно находилось в партии. В Городском суде доказательство не приняли, - рассказал Первовский. 

Кандидат в ближайшее время планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что нескольких независимых кандидатов в мундепы в МО “Сампсониевское” сняли с выборов через суд. Некоторые кандидаты уверены, что с выборов снимают любых участников, которых считают конкурентами “Единой России”. 

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13:56    
Бл.....я судья.

13:34    
Похоже, что кое-кто вертится, как шкурка на болте. На болта нам такие выборы?

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