Полиция просит у СМИ видео с митингов в защиту сквера в Екатеринбурге

В рамках расследования двух уголовных дел о хулиганстве во время майских акций протеста в Екатеринбурге местное МВД обратилось к журналистам за помощью. Силовики нуждаются в дополнительных материалах.

"Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере", - гласит текст одного из таких запросов, пришедший в редакцию агентства "Интерфакс".

Напомним, во время этих событий, имевших место поздно вечером 14 и 15 мая, протестующие против строительства церкви, в частности, повалили строительный забор и выбросили его в реку. На митингах к демонстрантам применяли силу люди без опознавательных знаков.

В конечном счете проблему удалось урегулировать: президент Владимир Путин попросил узнать мнение местных жителей о том, что для них более желательно - сквер с храмом или без него. От строительства было решено отказаться.