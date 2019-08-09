Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат

Корреспондентку информационного агентства Reuters Марию Цветкову, активно освещавшую протесты в Москве, столичные власти призвали явиться в военкомат.

Журналистка была крайне удивлена, так как извещение пришло не совсем ей, а некоему Марию Владимировичу Цветкову.

Дело в том, пояснила она, что после первой массовой акции 27 июля, в ходе которой она была задержана, несмотря на задание редакции и наличие пресс-карты, по силовым ведомствам прошел указ "пробивать" всех оказавшихся в ОП и после "пугать" их службами вроде Налоговой и ФССП, "чтоб больше на митинги не ходили".

"Когда ты получаешь абсурдный приказ начальства, единственный способ с этим бороться - выполнить его, сохранив изначальный идиотизм в нетронутом виде. Я не знаю, насколько высоко принимаются решения о запугивании людей, но понимаю, за кого исполнители этих решений держат своих начальников", - поделилась соображениями Цветкова у себя в Facebook.

Отметим, после протестов Следком официально заявил, что в числе задержанных демонстрантов оказались 134 человека, уклоняющиеся от армейской службы.