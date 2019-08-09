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Муниципал

15:15

ЦИК зарегистрировал Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 августа рассмотрела жалобу бывшего депутата петербургского Законодательного собрания Вадима Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты в МО «Смольнинское». Online-трансляция заседания велась на сайте ЦИКа.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко напомнил, что ИКМО и петербургская городская комиссия отказали в регистрации из-за недостаточного количества подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Войтановского. Рабочая группа ЦИК в свою очередь решила, что 4 подписи из ранее забракованных можно учесть, рассказал Шевченко. Он уточнил, что таким образом Войтановскому хватает подписей избирателей для выдвижения. Остальные члены Центральной избирательной комиссии согласились с доводами коллеги и проголосовали за регистрацию экс-депутата ЗакСа кандидатом в мундепы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала удачи Войтановскому. При этом она отметила, что избирательная кампания в Петербурге нестабильная.

- Всё может быть у нас в Санкт-Петербурге. Ситуация там интересная, - сказала Памфилова.

Напомним, ранее Горизбирком не удовлетворил жалобу Войтановского и оставил его отказ в регистрации в силе. На рабочей группе ЦИК экс-депутату ЗакСа пообещали, что зарегистрируют его. 

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