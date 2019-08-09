ЦИК рассмотрел жалобы «яблочников» на петербургский Горизбирком и ИКМО

Центральная избирательная комиссия удовлетворила жалобу выдвиженца от «Яблока» Андрея Емалтынова, который желает стать муниципальным депутатом в МО «Морской». Решение ЦИК принял на заседании 9 августа.

Представитель «Яблока» Виктор Воробьев на заседании сообщил, что ранее ЦИК уже рассматривал жалобы, похожие на обращение Емалтынова. Потенциальному кандидату отказали из-за якобы отсутствия извещения о проведении партийной конференции о выдвижении, напомнил Воробьев. По словам члена ЦИК Александра Кинева, рабочая группа Центральной комиссии пришла к выводу, что извещение о конференции было надлежащим. ЦИК удовлетворил жалобу Емалтынова единогласно.

При этом, Центральная комиссия не удовлетворила жалобы пятерых «яблочников» - выдвиженцев в мундепы в МО «Новоизмайловское», «Коломяги» и «Черная речка». В частности, несостоявшимся кандидатам по «Новоизмайловскому» и «Черной речке» отказали из-за того, что местные ИКМО получили копию свидетельства о регистрации регионального отделения «Яблока» позже первого пакета документов. Это недопустимо, заявил член ЦИК Кинев.

Выдвиженцы-«яблочники» в МО «Коломяги» пожаловались в ЦИК на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая отправила их дела на пересмотр в ИКМО. Потенциальные кандидаты считают, что Горизбирком должен был их зарегистрировать, сообщил на заседании представитель ЦИК со ссылкой на жалобу «яблочников». Однако, как заявили члены Центризбиркома, ГИК имел право принять решение об отправлении дел на пересмотр.

Помимо этого, ЦИК отправил на новое рассмотрение дела ещё двух выдвиженцев от «Яблока» Алексея Калмыкова и Маргариты Кулагиной, которые баллотировались в МО «Дачное». ИКМО отказало потенциальным кандидатам из-за перепутанных документов об округах выдвижения: заявление на выдвижение кандидаты предоставили на один округ, а партийный документ о выдвижении – якобы на другой.

Юрист «Яблока» на заседании ЦИК напомнил, что это не единичный случай. Партия уверена, что документы кандидатом поменяли местами члены ИКМО, заявил Воробьев. Член ЦИК Майя Гришина сообщила, что Горизбирком недостаточно внимательно изучили документы в делах выдвиженцев, поэтому необходимо пересмотреть решения об отказе в регистрации. С этим согласились остальные члены Центральной комиссии.

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