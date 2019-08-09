В СПбГУ сообщили о рекордно высоком среднем балле абитуриентов

Главный вуз города, СПбГУ, зафиксировал новый рекорд: на стадии приема документов 2019 года его абитуриенты продемонстрировали исторический максимум. Средний балл за ЕГЭ всех поступающих составил 92,49.

Впрочем, в официальном сообщении от университета отмечается, что этот показатель неуклонно рос в 2010-х годах каждое лето.

Тремя самыми популярными направлениями обучения стали "Современное программирование", "Нефтегазовое дело" и "Управление персоналом".

72 процента поступивших в этом году на бюджетные места представляют другие субъекты Федерации.

"Регионами-лидерами стали Челябинская, Свердловская и Ленинградская области, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан, а также Москва", - говорится в пресс-релизе.

Всего бесплатных мест, уже полностью занятых к началу августа, 2009. Платных мест открыли 1130.