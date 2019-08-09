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Муниципал

15:57

Оппозицию в “Литейном округе” массово пытаются снять с выборов

фото ЗакС политика Оппозицию в “Литейном округе” массово пытаются снять с выборов

В Джержинский районный суд Петербурга поступило 18 исков от четырех кандидатов в муниципальные депутаты МО “Литейный округ”. Истцы - Равшанбек Курбанов из “Единой России” и три самовыдвиженки Лариса Кириллова, Антонина Мозолева и Татьяна Ситникова -  требуют, чтобы муниципальный избирком отменил регистрацию 17 “яблочников” и одного представителя ЛДПР.

Избирательная комиссия МО “Литейный округ” отказала кандидатам от “Яблока” в регистрации, посчитав, что участники выборов не указали в выписке из протокола конференции о выдвижении слово “многомандатный” в названии округа. ГИК отменил отказы в регистрации и потребовал, чтобы муниципальный избирком зарегистрировал “яблочников”. 

Один из кандидатов от “Яблока” Сергей Трошин рассказал ЗАКС.Ру, что истица Антонина Мозолева пытается снять его вместе с коллегами по той же причине, по которой ранее ИКМО отказала кандидатам в регистрации.  

По словам Трошина, Мозолева указала еще одну причину, по которой считает незаконной регистрацию соперника. 

- ИКМО при регистрации нас просто сослалась на позицию ГИК и не обозначила правовых оснований. Они считают, что это незаконно, - заявил Трошин. 

Ранее истица Татьяна Ситникова через суд сняла с выборов в МО “Литейный округ” соперницу от “Яблока” Дарью Уткину. Действующий муниципальный депутат МО “Литейный округ” Равшанбек Курбанов пытался оспорить регистрацию двух эсеров, однако суд отказал в исках. 

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18:56    
Да бедный Дайняк уже не знает что делать, ему нужно спокойно нарисовать Выборы, кинуть действующих депутатов, провести своих самовыдвиженцев, а Яблоко им мешает! Ну ЛДПР пытается снять, боится он конкуренции.

17:56    
сомнения толкуются в пользу кандидата. Вот и все обоснование.

17:28    
У Дайняка агония....

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