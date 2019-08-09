Фермер пожаловался на крупные убытки из-за московских протестов

Бизнесмен, специализирующийся на сыроварении, Олег Сирота, чьи заведения располагаются в центре Москвы, сильно недоволен событиями последних двух уик-эндов. В эфире "Эха Москвы" фермер заявил о том, что митинги и шествия, к которым привлекались огромные силы правоохранителей, нанесли ему значительный материальный ущерб.

"Есть ряд ресторанов и магазинов в центре Москвы, которые покупают наши сыры. Кто-то закрылся, у кого-то резко снизились продажи. Поэтому наше фермерское хозяйство терпит из-за этого убытки. Сумма идет уже на 500 тысяч рублей недополученной прибыли", - доложил Сирота.

Для него это тем досаднее, что в летние месяцы объем выручки и так традиционно оставляет желать лучшего.

В общей сложности на двух запрещенных акциях задержали более 2300 участников. 10 августа в столице пройдет еще одна акция за честные выборы в Мосгордуму - на этот раз санкционированная мэрией.