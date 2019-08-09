Московская полиция задержала "навальнистов", раздававших плакаты к митингу 10 августа

Столичные правоохранители доставили в ОВД "Мещанский заместителя руководителя штаба политика Алексея Навального и SMM-редактора Александра Шепелева после того, как "застали" их за раздачей плакатов к грядущему 10 августа митингу.

Как утверждают полицейские, молодых людей задержали для проверки: борцы с преступностью желают знать, нарушали ли они ранее закон.

Ранее мэрия Москвы согласовала ещё один митинг за свободные выборы, который пройдет уже завтра на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников - до 100 тысяч человек.