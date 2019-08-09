КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

Представители КПРФ предложили реформировать муниципальную систему Петербурга, воссоздав советы на уровне районов города. Это стало первым пунктом опубликованной в соцсетях программы, с которой представители компартии пошли на выборы в органы местного самоуправления.

Также коммунисты предлагают сократить количество муниципальных служащих, выровнять бюджеты в муниципалитетах и дать местным советом возможность согласовывать или блокировать уплотнительную застройку на своих территориях.

Кроме того, по мнению представителей КПРФ, муниципалы должны помогать городу и жителям в вопросах расселения аварийного жилья.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления пройдут в Петербурге 8 сентября, параллельно с губернаторскими.