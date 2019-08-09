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Муниципал

17:48

КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

фото ЗакС политика КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

Представители КПРФ предложили реформировать муниципальную систему Петербурга, воссоздав советы на уровне районов города. Это стало первым пунктом опубликованной в соцсетях программы, с которой представители компартии пошли на выборы в органы местного самоуправления. 

Также коммунисты предлагают сократить количество муниципальных служащих, выровнять бюджеты в муниципалитетах и дать местным советом возможность согласовывать или блокировать уплотнительную застройку на своих территориях.

Кроме того, по мнению представителей КПРФ, муниципалы должны помогать городу и жителям в вопросах расселения аварийного жилья.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления пройдут в Петербурге 8 сентября, параллельно с губернаторскими.

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