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18:11

Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика

фото ЗакС политика Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика

Жена лидера незарегистрированной Партии перемен Дмитрия Гудкова, отбывающий 30 суток административного ареста, рассказала о невозможности добиться медицинской помощи для него. Поведение сотрудников судов и спецприемника она квалифицирует как садизм, поскольку политик испытывает острые боли, с которыми невозможно справиться в одиночку и в заключении. Добиться его госпитализации путем судебного ходатайства семейной паре пока не удается.

"Понимаю, что все знают его как молодого, сильного, спортивного, но за время своих занятий баскетболом в юности он успел заработать 4 межпозвоночных грыжи (и ещё множество других болячек). В обычное время мы научились с ними жить, каждую неделю – мануальная терапия, иначе начинаются боли. Сначала слабые, потом сильные. До этой стадии удается не доводить. Но не в спецприемнике", - рассказала женщина.

Валерия Гудкова, написав в блог, который ведет ее муж, с некоторым стеснением призналась, что желает судье того же, что испытывает сейчас ее близкий человек. Она также обещает появиться 10 августа на разрешенном столичногм митинге на проспекте Сахарова.

Политика, подписи которого как кандидаты в депутаты столичного парламента забраковал Мосгоризбирком, арестовали 30 июля за повторное нарушение правил проведений уличного мероприятия. Его судили за несогласованную акцию 14 июля в Новопушкинском сквере, вылившуюся в шествие.

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19:04    
А врача почему не пропускают?

18:16    
Так лечился бы болезный, а не вёл подрывную работу против могущества России и РУССКОГО МИРА!

Страница 1-ая (всего: 1)
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