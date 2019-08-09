ЦИК отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

На прошедшем сегодня, 9 августа, заседании Центральной избирательной комиссии пребывающему под административным арестом политику Илье Яшину снова было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляция собрания ЦИК велась на сайте ведомства.

Комиссия признала, что из предоставленных Яшиным 4936 подписей действительными оказались 4431, тогда как ему необходимо было преодолеть порог в 4507.

До отказа ЦИК независимому кандидату отказал Мосгоризбирком.

"Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы. Отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи. Даже выслушать избирателей, пришедших на заседание, не стали: их просто не пустили", - рассказывал сразу после Яшин.

Накануне, 8 августа, оппозиционера в третий раз арестовали на 10 суток за участие в незаконной акции 27 июля.